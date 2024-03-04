Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 5 марта

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Днем будет преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется восточный 5−10 м/с.