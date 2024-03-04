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Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

В ближайшие дни ожидается небольшое повышение температуры до 5 градусов на севере, до 15 — на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 87% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Nur.kz

По прогнозам синоптиков, 5—6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.

7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, за исключением восточных регионов страны.

По Казахстану ожидается туман. В эти дни ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0−5 мороза, в южной — 5−15 тепла.

На предстоящий праздник жителей и гостей Астаны ждет снегопад. Осадки, но уже в виде дождя, ждут на праздничных выходных и жителей Алматы. Дожди будут на выходных и в Шымкенте. В мегаполисе ожидается до 17 градусов тепла.