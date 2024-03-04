Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков,
7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, за исключением восточных регионов страны.
По Казахстану ожидается туман. В эти дни ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0−5 мороза, в южной — 5−15 тепла.
На предстоящий праздник жителей и гостей Астаны ждет снегопад. Осадки, но уже в виде дождя, ждут на праздничных выходных и жителей Алматы. Дожди будут на выходных и в Шымкенте. В мегаполисе ожидается до 17 градусов тепла.