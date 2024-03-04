Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

На предстоящий праздник жителей и гостей Астаны ждет снегопад. Осадки, но уже в виде дождя, ждут на праздничных выходных и жителей Алматы. Дожди будут на выходных и в Шымкенте. В мегаполисе ожидается до 17 градусов тепла.