Пассажиры сломавшейся по пути в Екатеринбург электрики получат компенсацию

В Свердловской области произошло задымление вагона электрички, направляющейся из Челябинска в Екатеринбург. ЧП произошло утром 4 марта. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе СвЖД.
Задымление оперативно устранили железнодорожники. Дальнейший путь пассажиры продолжили самостоятельно на другом общественном транспорте. Состав поезда направили на внеплановое техническое обслуживание.
— Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от о.п. Ботаническая до ст. Екатеринбург-Пассажирский) пассажиры могут обратиться к перевозчику — АО «Свердловская пригородная компания», — рассказали в пресс-службе свердловской железной дороги.
Также инцидент прокомментировали в уральской транспортной прокуратуре.
— Установлено, что произошло задымление тормозных колодок указанного электропоезда, возгорания не последовало. Вред здоровью пассажирам не причинен, пострадавших нет, — отметили в ведомстве.