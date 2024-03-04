Пассажиры сломавшейся по пути в Екатеринбург электрики получат компенсацию

— Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от о.п. Ботаническая до ст. Екатеринбург-Пассажирский) пассажиры могут обратиться к перевозчику — АО «Свердловская пригородная компания», — рассказали в пресс-службе свердловской железной дороги.