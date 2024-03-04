«Онегин», винная дегустация и мужской стриптиз: куда сходить на 8 Марта 2024 в Самаре

Международный женский день в этом году выпал на пятницу. Он станет началом длинных выходных. Для милых дам в Самаре запланировано много тематических мероприятий. Рассказываем, куда сходить в Самаре 8 Марта 2024 года.
КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.
Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы…».
Когда: 7 марта, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 600−1500 ₽
Самарская филармония приглашает послушать музыку из кинофильмов, оперетт Кальмана и Легара, а также вальсы и польки Штрауса. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано) и Вадим Зубков (баритон) вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Добровольского. 12+
«Аффинаж».
Когда: 8 марта, 19.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1300−4000 ₽
Рок-группа «Аффинаж» из Санкт-Петербурга играет самобытную музыку с хорошими текстами и набирает все больше популярности. В Самаре коллектив представит свой новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью» и любимые хиты поклонников. 16+
Женский день в «Максимилиансе».
Когда:
Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4 стр. 15).
Билеты: после 19.00 — 350 ₽
Ресторан на Московском шоссе объявляет двухдневную «женскую революцию»: законный конфетно-букетный выходной прекрасной половины человечества. День высоких каблуков, любимых платьев, красной помады и безудержного веселья. Весь вечер на сцене поет группа «Непопса». Вечеринка 18+.
Праздничные вечеринки в баре «Доски».
Когда:
Где: бар «Доски» (Московское шоссе, 4а, стр. 1).
Билеты: бесплатно.
Бар «Доски» завлекает посетительниц праздничной атмосферой, мужским стриптизом, крутыми подарками, танцами до рассвета и обещанием ярких эмоций.
СПЕКТАКЛИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.
«Охота на мужчин».
Когда: 8 марта, 18.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1200−5000 ₽
«Охота на мужчин» (12+) — остросюжетная комедия. Главная героиня — красотка, о которой мечтает любой мужчина, но только не муж. В погоне за остротой чувств она знакомится с молодым интеллигентом. Жизнь последнего превращается в настоящий хаос. В ролях — Анна Михайловская, Иван Жидков и Станислав Бондаренко.
LADIES NIGHT.
Когда: 8 марта, 13.00, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2400 ₽
Спектакль, ставший культовым. Это смешная и трогательная история о мужчинах, которые не перестают быть мужчинами даже в самые непростые времена. В провинциальном городке закрылся металлургический завод, многие мужчины потеряли работу. И одному отчаявшемуся сталевару в голову приходит безумная идея — организовать стриптиз-шоу… 16+
«Спящая красавица».
Когда: 8 марта, 18.30.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−3000 ₽
В основу либретто оперы «Спящая красавица» (6+) положена популярная сказка Шарля Перро. Общий глубоко гуманистический смысл сюжета — преодоление злых чар победоносной силой добрых чувств, силой любви, дружбы и преданности.
ЛЕКЦИИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.
Лекция об эволюции празднования 8 Марта.
Когда: 7 марта, 18.00.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 200 ₽
Международный женский день имеет давнюю историю — ему более 100 лет. На лекции «Празднование 8 Марта в советской и современной России: эволюция смысла» (12+) историк Ирина Янцен расскажет, как трансформировался Международный женский день, как он появился в России и как менялся его идеологический смысл, как он стал официальным праздником и нерабочим днем.
КИНО 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.
Когда: 8 марта, весь день.
Где: все кинотеатры Самары.
Билеты: от 190 ₽
В Международный женский день можно сходить в кино и посмотреть только вышедший в прокат фильм «Онегин» (16+). Экранизировал шедевр Александра Пушкина Сарик Андреасян. В главных ролях — Виктор Добронравов и Лиза Моряк.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.
Гастро-ужин «В джазе только девушки».
Когда: 8 марта, 14.00.
Где: студия «Фартук» (Станкозавод, ул. Куйбышева, 128/1).
Билеты: 4000 ₽
Для милых дам шефы Иван Родионов, Илья Новоселов и Дмитрий Кулиш подготовили все самое вкусное: тартар из тунца с шафрановым айоли, соленое пралине из кешью, сорбет из цитрусовых с джином и эстрагоном и другие восхитительные блюда.
Винная дегустация для девушек.
Когда: 8 марта, 19.00.
Где: лофт «Город-курорт» (ул. Самарская, 49).
Билеты: 2690 ₽
«Нестандартные экскурсии» приглашают девушек в уютное пространство «Город-Курорт», где можно насладиться изысканными сортами вин (18+). Гостей ждет лекция от сомелье, а также дегустация нескольких сортов вина с закусками.