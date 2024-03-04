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«Онегин», винная дегустация и мужской стриптиз: куда сходить на 8 Марта 2024 в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на 8 Марта 2024 года в Самаре, куда сходить и сколько это стоит.
Источник: Комсомольская правда

Международный женский день в этом году выпал на пятницу. Он станет началом длинных выходных. Для милых дам в Самаре запланировано много тематических мероприятий. Рассказываем, куда сходить в Самаре 8 Марта 2024 года.

КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы…».

Когда: 7 марта, 19.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 600−1500 ₽

Самарская филармония приглашает послушать музыку из кинофильмов, оперетт Кальмана и Легара, а также вальсы и польки Штрауса. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано) и Вадим Зубков (баритон) вместе с Академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Добровольского. 12+

«Аффинаж».

Когда: 8 марта, 19.00.

Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).

Билеты: 1300−4000 ₽

Рок-группа «Аффинаж» из Санкт-Петербурга играет самобытную музыку с хорошими текстами и набирает все больше популярности. В Самаре коллектив представит свой новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью» и любимые хиты поклонников. 16+

Женский день в «Максимилиансе».

Когда: 7—8 марта.

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4 стр. 15).

Билеты: после 19.00 — 350 ₽

Ресторан на Московском шоссе объявляет двухдневную «женскую революцию»: законный конфетно-букетный выходной прекрасной половины человечества. День высоких каблуков, любимых платьев, красной помады и безудержного веселья. Весь вечер на сцене поет группа «Непопса». Вечеринка 18+.

Праздничные вечеринки в баре «Доски».

Когда: 8—9 марта.

Где: бар «Доски» (Московское шоссе, 4а, стр. 1).

Билеты: бесплатно.

Бар «Доски» завлекает посетительниц праздничной атмосферой, мужским стриптизом, крутыми подарками, танцами до рассвета и обещанием ярких эмоций.

СПЕКТАКЛИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

«Охота на мужчин».

Когда: 8 марта, 18.00.

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 1200−5000 ₽

«Охота на мужчин» (12+) — остросюжетная комедия. Главная героиня — красотка, о которой мечтает любой мужчина, но только не муж. В погоне за остротой чувств она знакомится с молодым интеллигентом. Жизнь последнего превращается в настоящий хаос. В ролях — Анна Михайловская, Иван Жидков и Станислав Бондаренко.

LADIES NIGHT.

Когда: 8 марта, 13.00, 18.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−2400 ₽

Спектакль, ставший культовым. Это смешная и трогательная история о мужчинах, которые не перестают быть мужчинами даже в самые непростые времена. В провинциальном городке закрылся металлургический завод, многие мужчины потеряли работу. И одному отчаявшемуся сталевару в голову приходит безумная идея — организовать стриптиз-шоу… 16+

«Спящая красавица».

Когда: 8 марта, 18.30.

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−3000 ₽

В основу либретто оперы «Спящая красавица» (6+) положена популярная сказка Шарля Перро. Общий глубоко гуманистический смысл сюжета — преодоление злых чар победоносной силой добрых чувств, силой любви, дружбы и преданности.

ЛЕКЦИИ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Лекция об эволюции празднования 8 Марта.

Когда: 7 марта, 18.00.

Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Билеты: 200 ₽

Международный женский день имеет давнюю историю — ему более 100 лет. На лекции «Празднование 8 Марта в советской и современной России: эволюция смысла» (12+) историк Ирина Янцен расскажет, как трансформировался Международный женский день, как он появился в России и как менялся его идеологический смысл, как он стал официальным праздником и нерабочим днем.

КИНО 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Когда: 8 марта, весь день.

Где: все кинотеатры Самары.

Билеты: от 190 ₽

В Международный женский день можно сходить в кино и посмотреть только вышедший в прокат фильм «Онегин» (16+). Экранизировал шедевр Александра Пушкина Сарик Андреасян. В главных ролях — Виктор Добронравов и Лиза Моряк.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 8 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Гастро-ужин «В джазе только девушки».

Когда: 8 марта, 14.00.

Где: студия «Фартук» (Станкозавод, ул. Куйбышева, 128/1).

Билеты: 4000 ₽

Для милых дам шефы Иван Родионов, Илья Новоселов и Дмитрий Кулиш подготовили все самое вкусное: тартар из тунца с шафрановым айоли, соленое пралине из кешью, сорбет из цитрусовых с джином и эстрагоном и другие восхитительные блюда.

Винная дегустация для девушек.

Когда: 8 марта, 19.00.

Где: лофт «Город-курорт» (ул. Самарская, 49).

Билеты: 2690 ₽

«Нестандартные экскурсии» приглашают девушек в уютное пространство «Город-Курорт», где можно насладиться изысканными сортами вин (18+). Гостей ждет лекция от сомелье, а также дегустация нескольких сортов вина с закусками.

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