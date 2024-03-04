«Онегин», винная дегустация и мужской стриптиз: куда сходить на 8 Марта 2024 в Самаре

Международный женский день имеет давнюю историю — ему более 100 лет. На лекции «Празднование 8 Марта в советской и современной России: эволюция смысла» (12+) историк Ирина Янцен расскажет, как трансформировался Международный женский день, как он появился в России и как менялся его идеологический смысл, как он стал официальным праздником и нерабочим днем.