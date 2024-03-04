В РФ проходит Всемирный фестиваль молодёжи: мнение экспертов

Авторы поста отмечают, что, в сравнении с Играми будущего, ещё больше иностранных делегаций из ещё большего количества зарубежных стран встретились на федеральной территории «Сириус». Всё это лидеры своего поколения, проявившие себя в политике, бизнесе, культуре и спорте, не смотря на молодой возраст. Речь идёт, к примеру, о руководителе делегации молодежи из США. Калеб Мопин подающий надежды политический активист, один из лидеров движения Occupy Wall Street, поддерживающий жизнь в нем более чем десять лет.