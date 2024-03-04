В сети часто можно заметить споры о том, кого можно, а кого нельзя называть «девушкой». Так, одни ссылаются на то, что девушка — это просто молодая женщина, а другие на то, что девушка — это незамужняя и нерожавшая женщина.
Толковый словарь Ожегова подтверждает обе теории. Согласно ему: «ДЕВУШКА. 1. Лицо женского пола в возрасте, переходном от отрочества к юности. 2. Такое лицо, достигшее половой зрелости, но еще не вступившее в брак. 3. Молодая служанка, горничная в барских домах (устар.). 4. Обращение к молодой женщине (разг)». Здесь можно заметить, что, обращаясь так к молодой женщине, мы используем разговорную, а не книжную норму языка.
Omsk.aif.ru уточнил у эксперта, как всё-таки корректно использовать это слово.
«Формально так. Девочка становится девушкой, когда входит в половую зрелость. Девушка становится женщиной, когда лишается девственности. Именно поэтому замужнюю и рожавшую женщину девушкой назвать нельзя. Так, например, я исправляю своих учеников и говорю, что Катерину из “Грозы” называть девушкой — речевая ошибка. Но как раз в таких ситуациях можно говорить “молодая женщина”», — отметила магистр филологии и лектор Екатерина Овчинникова.
Можно сделать вывод, что называть просто молодую женщину девушкой можно в обычной жизни, в разговоре и неформальной обстановке, но вот в текстах, документах и в ситуациях, где нужна правильная речь, назвать замужнюю и/или рожавшую женщину девушкой будет ошибкой.