Из-за поломки самолета 500 туристов застряли в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово минувшим утром не состоялся вылет одного из рейсов. Воздушное судно, которое в 07.40 должно было повезти туристов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, оказалось неисправно. В итоге 472 пассажира вынуждены были несколько часов ждать другого самолета. Ситуацию взяли на контроль представители Уральской транспортной прокуратуры.
— Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна, — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре. — На месте работает мобильная приемная. Пассажиры были обеспечены горячим питанием и питьем.
В итоге вылет воздушного судна перенесли на 14.45 по местному времени.