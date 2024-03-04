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Из-за поломки самолета 500 туристов застряли в аэропорту Екатеринбурга

Из Екатеринбурга в Египет из-за поломки не смог вылететь самолет.
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово минувшим утром не состоялся вылет одного из рейсов. Воздушное судно, которое в 07.40 должно было повезти туристов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, оказалось неисправно. В итоге 472 пассажира вынуждены были несколько часов ждать другого самолета. Ситуацию взяли на контроль представители Уральской транспортной прокуратуры.

— Причина задержки — техническая неисправность воздушного судна, — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре. — На месте работает мобильная приемная. Пассажиры были обеспечены горячим питанием и питьем.

В итоге вылет воздушного судна перенесли на 14.45 по местному времени.