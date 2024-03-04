До −10°С: в Беларуси похолодает на этой неделе

В дальнейшем характер погоды изменится. Беларусь окажется под влиянием антициклона с центром над Скандинавией. При этом по его периферии в страну начнет поступать более прохладная воздушная масса. Температурный фон понизится и в ночные часы в основном будет находиться в пределах от нуля до минус 7. Лишь в ночь на среду, 6 марта, по юго-западу минимальные значения составят плюс 1−2. А в четверг — субботу, 7—9 марта , при условии длительных прояснений не исключено понижение и до минус 10. Дневные максимумы будут колебаться от минус 1 — плюс 1 до 6−8 градусов тепла. Вместе с тем при переменной облачности и повышенном фоне атмосферного давления существенных осадков не ожидается до 10 марта.