До −10°С: в Беларуси похолодает на этой неделе

«Теплый февраль дал надежду жителям Беларуси на раннюю весну. Такая же погода эстафетой была передана и первому весеннему месяцу. Но несмотря на то, что на календаре весна, в климатическом отношении март все-таки еще остается зимним месяцем, поэтому для него характерна неоднократная смена погоды, в том числе и возвращение морозов», — сказали в Белгидромете.
Во вторник, 5 марта, ночью погодные условия в стране еще будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юга, который обусловит в ночные и утренние часы на большей части территории Беларуси осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем с ростом фона атмосферного давления в большинстве районов обойдется уже преимущественно без осадков. Лишь местами по западу страны, где еще будет сказываться влияние теряющего активность фронтального раздела, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 по северо-востоку до плюс 3 по юго-западу. Днем будет 2−8 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 11.
В дальнейшем характер погоды изменится. Беларусь окажется под влиянием антициклона с центром над Скандинавией. При этом по его периферии в страну начнет поступать более прохладная воздушная масса. Температурный фон понизится и в ночные часы в основном будет находиться в пределах от нуля до минус 7. Лишь в ночь на среду, 6 марта, по юго-западу минимальные значения составят плюс 1−2. А в четверг — субботу,
В среду, 6 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, по юго-западу — плюс 1−2. Днем будет от минус 1 до плюс 6 градусов.
В четверг, 7 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, местами — до минус 10. Днем будет от нуля до плюс 6.
В пятницу, 8 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов мороза, местами — до минус 10. Днем будет от нуля до плюс 7.
В субботу, 9 марта, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, местами — до минус 9. Днем будет 1−8 градусов тепла.
В воскресенье, 10 марта, фронтальный раздел, смещающийся с Польши, внесет свои коррективы в погодный сценарий. Кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь) пройдут местами по территории страны. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, при прояснениях — до минус 8. Днем будет от нуля до плюс 7, по югу и юго-западу — до плюс 10 градусов.