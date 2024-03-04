После взрыва на ж/д мосту в Самарской области поезд Москва — Челябинск изменит маршрут

Поезд № 10 Москва — Самара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в конечный пункт с задержкой на 1 час 47 минут.



«Этим же маршрутом пройдут поезда № 110 Пенза — Самара, № 14 Москва — Челябинск, № 131 Орск — Москва и № 124 Белгород — Новосибирск», — говорится в комментарии РЖД.



Поезда № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск, № 132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель.



Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.