После взрыва на ж/д мосту в Самарской области поезд Москва — Челябинск изменит маршрут

Сообщается, что изменения будут действовать на время обследования железнодорожной инфраструктуры на перегоне Звезда — Чапаевск.
Поезд № 10 Москва — Самара отправился через станцию Жигулевск и прибыл в конечный пункт с задержкой на 1 час 47 минут.
«Этим же маршрутом пройдут поезда № 110 Пенза — Самара, № 14 Москва — Челябинск, № 131 Орск — Москва и № 124 Белгород — Новосибирск», — говорится в комментарии РЖД.
Поезда № 50 Москва — Самара, № 32 Москва — Орск, № 132 Москва — Орск проследуют через станцию Кинель.
Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
Напомним, 4 марта 2024 года в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Жертв и пострадавших нет.