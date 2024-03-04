«Родила тройню после ЭКО и счастлива»: челябинка стала мамой четверых сыновей

Малыши родились раньше срока — на 8 месяце беременности. Пока Кирилл, Максим и Данил совсем крохотные: 1,9 кг, 2,05 кг и 2,2 кг. Сейчас они находятся в реанимации новорожденных, за ними круглые сутки присматривают врачи. Дети уже сами задышали. Но кормят их пока специальной смесью.