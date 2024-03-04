«Родила тройню после ЭКО и счастлива»: челябинка стала мамой четверых сыновей

28-летняя Наталья вместе с мужем мечтала о долгожданном прибавлении в семействе. Старшему сыну уже исполнилось 9 лет. Семья планировала ребенка, но, к сожалению, не получалось. Тогда пара решилась на процедуру ЭКО. Результат превзошел все ожидания.
— Эмбрион поделился таким образом, что образовалась тройня. Мы были шокированы, но счастливы, — с улыбкой вспоминает Наталья.
Малыши родились раньше срока — на 8 месяце беременности. Пока Кирилл, Максим и Данил совсем крохотные: 1,9 кг, 2,05 кг и 2,2 кг. Сейчас они находятся в реанимации новорожденных, за ними круглые сутки присматривают врачи. Дети уже сами задышали. Но кормят их пока специальной смесью.
28 февраля оказался богат на необычные роды в клинике ЮУГМУ. Там произошел настоящий бэби-бум. Помимо тройни родились еще две пары двойняшек-девочек.