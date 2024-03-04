Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

«Место, где раскаляется мозг»: Ксения Собчак приехала в Челябинскую область ради интервью с юмористкой

Ксения Собчак приехала в Челябинск в компании юмористки Карины Мурашкиной.

Ксения Собчак побывала в Челябинской области, чтобы снять новый выпуск своего интернет-шоу. Телеведущая взяла интервью у юмористки Карины Мурашкиной.

Вступление к новой серии программы «Осторожно: Собчак» сняли на въезде в Челябинск.

— Челябинск — промышленный Лас-Вегас нашей необъятной родины, — объявила Ксения Собчак. — Булатный Амстердам отчизны, город в котором отливают и будут отливать, край чугунных дождей, место, где закаляется сталь и раскаляется мозг!

Часть съемок прошла в Каслях, где Карина Мурашкина родилась и жила до начала карьеры блогера.

— Тут 15 тысяч населения, что тут делать? Тут делать-то и нечего, — объяснила Карина Мурашкина причину, по которой покинула малую родину. — Я симки продавала на площади, у тети в отделе бижутерии работала.

— Такая здесь деревенька, можно сказать, — согласилась Ксения Собчак.

— Я так люблю Касли, — добавила Карина Мурашкина. — Но жить бы я тут не стала!

Ксения Собчак и Карина Мурашкина обсудили детство и семью юмористки, ее карьерные планы. А еще дуэтом исполнили песню «Выпьем за любовь».

шоу