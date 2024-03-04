В Екатеринбурге отменился концерт певицы Доры 8 марта

В Екатеринбурге перенесен концерт певицы Доры. Выступление должно было состояться в клубе «Свобода» 8 марта. Причина переноса концерта пока неизвестна.
— Саратов, Воронеж, Екатеринбург, очень хотела увидеться с вами в марте, но, к сожалению, наши встречи переносятся на другие даты. Новые даты обязательно сообщу, — заявила певица.
Выступление исполнительницы хитов «Втюрилась» и «Младшая сестра» до сих пор есть на афише екатеринбургского клуба. Однако в пресс-службе «Свободы» заявили, что концерт перенесли на 7 сентября.
— Все приобретенные билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно. Если вы решили вернуть билеты, обращайтесь на почту организатора, указанную в билете, — рассказали организаторы.
Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэперши Инстасамки. Выступление должно было пройти 27 марта в клубе «Свобода». Причиной отмены концерта стало пристальное наблюдение и жалобы общественников на непристойные тексты в песнях исполнительницы, а также ее скандальный образ.