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Назван размер штрафов за нелегальный запуск беспилотников на Кубани

За несанкционированный запуск беспилотников жителям Краснодарского края грозит штраф в размере от 20 до 500 тысяч рублей. Ограничения на запуск дронов введены в регионе для обеспечения безопасности и усиления охраны общественного порядка, сообщает краевой оперштаб.

Запускать «беспилотники» в регионе запрещено жителям, должностным лицам и организациям. Разрешен запуск дронов органам госвласти региона, местного самоуправления, предприятиям, выполняющим государственный оборонный заказ.

За запуск БПЛА без разрешения кубанцам грозит привлечение к административной ответственности. Обнаруженные в небе дроны будут приземлять принудительно.

В случае запуска беспилотника нарушителей оштрафуют. Гражданам придется заплатить штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс.рублей. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 350 тыс. до 500 тыс. рублей либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.
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