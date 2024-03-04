Назван размер штрафов за нелегальный запуск беспилотников на Кубани

За запуск БПЛА без разрешения кубанцам грозит привлечение к административной ответственности. Обнаруженные в небе дроны будут приземлять принудительно.

В случае запуска беспилотника нарушителей оштрафуют. Гражданам придется заплатить штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс.рублей. Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 350 тыс. до 500 тыс. рублей либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.