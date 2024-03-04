Алексей Текслер оставил свое послание на Всемирном фестивале молодежи

Глава региона начал свой визит с осмотра экспозиции Челябинской области. Здесь представлена объемная карта региона, доска с открытками, которые оставляют все, кто здесь побывал. В настоящее время свои послания уже оставили ребята из 50 стран. Алексей Текслер также присоединился и написал свое пожелание. Губернатор поблагодарил ребят, что они рассказывают о достоинствах региона своим ровесникам.
«Все знают, что Челябинская область — промышленный регион. Но у нас очень много и других достопримечательностей. Например, Аркаим — одно из таких мест, это большая история и точка силы. Мы гордимся нашей природой и людьми. Также в Челябинской области проходит много разных интересных событий, рассказывайте об этом обязательно, приглашайте», — обратился глава региона к молодым людям.
В ходе беседы молодежь предложила реализовать в регионе ряд инициатив, которые поддержал губернатор. Например, создать объединение трудовой молодежи при региональном минпроме и организовать молодежную телевизионную передачу, которую полностью бы создавали ребята.
«Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Общайтесь, встречайтесь. Все это поможет нам с вами в работе по продвижению нашей страны».
Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин отмечал, что участниками фестиваля стали люди, которые представляют разные континенты, национальности, религии и культуры.
«Но они объединятся для того, чтобы подумать, каким образом сделать будущее более справедливым, и чтобы завтра наш мир был многополярным и полицентричным. И как видите, эти люди не замыкают этот круг, а приглашают к диалогу 20 тысяч человек. Ведь молодые лидеры, которые появятся на площадке фестиваля в ближайшее время, будут в ответе за наше будущее. И, помимо того, что им в этом мире жить и им управлять, им этот мир и строить», — подчеркнул он.
По словам председателя Совета регионального отделения «Движения первых» Челябинской области Светланы Буравовой, Всемирный фестиваль молодежи — возможность для ребят не только со всей страны, но и из других стран обменятся опытом, поделиться лучшими практиками и подружиться.
«Наша главная задача, чтобы в окружении появлялось как можно больше друзей, и мы знали, что можем приехать в любую точку страны и мира к людям, которые поддерживают наши ценности и идеи, такие же неравнодушные к людям и своему государству. И радует, что мы можем показать лучшее, что есть в нашей стране, а также увидеть, какие площадки представят гости из других стран», — отметила Светлана Буравова.
В мероприятии принимают участие молодые люди из 190 стран мира, Челябинскую область представляет делегация из 135 ребят и 60 волонтеров, в том числе и участники СВО.