Алексей Текслер оставил свое послание на Всемирном фестивале молодежи

«Но они объединятся для того, чтобы подумать, каким образом сделать будущее более справедливым, и чтобы завтра наш мир был многополярным и полицентричным. И как видите, эти люди не замыкают этот круг, а приглашают к диалогу 20 тысяч человек. Ведь молодые лидеры, которые появятся на площадке фестиваля в ближайшее время, будут в ответе за наше будущее. И, помимо того, что им в этом мире жить и им управлять, им этот мир и строить», — подчеркнул он.