Синоптики: в Новосибирске снегопад продлится до 8 марта

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, в Новосибирске сильный снегопад 4 марта возник из-за циклона, который пришел с северного Урала. Он будет идти всю неделю, но интенсивность осадков ослабнет с 5 марта.