За прошлый год Роспотребнадзор изъял в Кузбассе 71 кг некачественной рыбы

В прошлом году сотрудники кузбасского Роспотребнадзора изъяли из оборота 71 кг некачественной рыбы. Продукция не соответствовала требованиям, у неё истёк срок годности и не было документов по качеству и безопасности. Всех виновных привлекли к административной ответственности.
«Рекомендуем при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации, заявленной на маркировке, целостность упаковки и сроки годности, а для глазированной продукции — сведения о процентном содержании глазури. Приобретать рыбную продукцию в нелегализованных местах торговли у частных лиц опасно для жизни и здоровья человека», — напоминают специалисты.
Всего же за 2023 год эксперты исследовали больше тысячи проб рыбы и морепродуктов по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и радиоактивным веществам.
На токсичные элементы, гистамин и т. д. далеко от нормы было 0,4% проб. На наличие консервантов, пищевых добавок и т. д. не прошли 0,8% продукции. По паразитологическим показателям из 195 проб две не отвечали требованиям. Удельный вес проб рыбной продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составил 2,3%.