За прошлый год Роспотребнадзор изъял в Кузбассе 71 кг некачественной рыбы

На токсичные элементы, гистамин и т. д. далеко от нормы было 0,4% проб. На наличие консервантов, пищевых добавок и т. д. не прошли 0,8% продукции. По паразитологическим показателям из 195 проб две не отвечали требованиям. Удельный вес проб рыбной продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составил 2,3%.