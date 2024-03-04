«Это важное направление в деле воспитании наших современных патриотов. Ученики впервые, что называется, учатся собирать и разбирать автоматы Калашникова, учатся строевой подготовке… Радио-, химзащита, физическая подготовка. Достаточно интересные курсы проходят ежегодно», — сказал он на брифинге.
По словам министра, такие сборы пройдут в центрах военно-патриотического воспитания «Авангард» «благодаря тесному взаимодействию» с Минобрнауки Татарстана и властями на местах.
«Сегодня очередной такой курс на базе “Патриот” запускаем», — добавил господин Садыков.
Кирилл Антонов.
В Татарстане всех десятиклассников отправляют на военные сборы
В Татарстане учеников 10 классов «всех без исключения» отправят на пятидневные сборы по военной подготовке. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
«Это важное направление в деле воспитании наших современных патриотов. Ученики впервые, что называется, учатся собирать и разбирать автоматы Калашникова, учатся строевой подготовке… Радио-, химзащита, физическая подготовка. Достаточно интересные курсы проходят ежегодно», — сказал он на брифинге.