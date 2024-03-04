В Татарстане всех десятиклассников отправляют на военные сборы

«Это важное направление в деле воспитании наших современных патриотов. Ученики впервые, что называется, учатся собирать и разбирать автоматы Калашникова, учатся строевой подготовке… Радио-, химзащита, физическая подготовка. Достаточно интересные курсы проходят ежегодно», — сказал он на брифинге.



По словам министра, такие сборы пройдут в центрах военно-патриотического воспитания «Авангард» «благодаря тесному взаимодействию» с Минобрнауки Татарстана и властями на местах.



«Сегодня очередной такой курс на базе “Патриот” запускаем», — добавил господин Садыков.



Кирилл Антонов.