В Омской области скончался хирург с полувековым опытом

В официальном сообществе БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» 4 марта 2024 года о трагической утрате для регионального здравоохранения: не стало врача-хирурга, отдавшего профессии около полувека, Анатолия Бабанина. По имеющейся информации, в прошлом месяце ему исполнилось 74 года.