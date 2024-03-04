В Омской области скончался хирург с полувековым опытом

Представители медицинской организации отмечают, что врачебная практика Анатолия Бабанина была неразрывно связана с родным Нововаршавским районом: после освоения таких специальностей как урология и травматология он трудоустроился в местную ЦРБ.
Уточняется, что Анатолий Александрович считается одним из основателей хирургической службы района. В частности, соответствующее отделение центральной районной больницы он возглавлял в период с 1986 по 1988 годы, впоследствии вернувшись на руководящий пост в 2005 году.
«Коллеги запомнят Анатолия Александровича, как энергичного, целеустремленного человека, беззаветно преданного профессии», — отмечено в официальной публикации.
О дате и месте прощания с ветераном здравоохранения, чьи заслуги неоднократно отмечались на региональном уровне, не сообщается.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Анатолия Александровича Бабанина.