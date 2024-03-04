Введение плана «Ковер» утром 4 марта опровергли в Пулково

Минувшие выходные выдались очень напряженными из-за атак БПЛА, а их последствия даже в понедельник продолжили будоражить общественность и Интернет. Так, например, в Сеть просочилась информация о временном введении плана «Ковер» над Пулково утром 4 марта. Однако в пресс-службе авиагавани в беседе с корреспондентом spb.kp.ru эти сведения опровергли.
— Аэропорт Пулково работает в штатном режиме и без ограничений, — рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».
Ранее план «Ковер» — особый порядок работы служб и персонала — вводили вечером 2 марта из-за воздушных целей, замеченных в Ломоносовском районе Ленобласти. Так, в промежутке с 19:32 до 20:03 в авиагавани действовали временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов, как заявили в Пулково, на запасные аэродромы не было.