Арбитражный суд утвердил снос ледовой арены в Озерках

Иск был подан ведомством в отношении собственника участка, Московского ООО «Инвестиционная компания “Две столицы”, 30 января 2023 года. Собственнику потребовалось разобрать два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для спорта. Комитет требовал выполнить это в течение тридцати дней, и в случае невыполнения просил суд назначить неустойку и разрешить снос сооружений Центру повышения эффективности управления государственным имуществом. В ходе рассмотрении дела было несколько переносов, но 30 января 2024 года суд наконец полностью удовлетворил иск.