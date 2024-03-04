Арбитражный суд утвердил снос ледовой арены в Озерках

Иск был подан ведомством в отношении собственника участка, Московского ООО «Инвестиционная компания “Две столицы”, 30 января 2023 года. Собственнику потребовалось разобрать два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для спорта. Комитет требовал выполнить это в течение тридцати дней, и в случае невыполнения просил суд назначить неустойку и разрешить снос сооружений Центру повышения эффективности управления государственным имуществом. В ходе рассмотрении дела было несколько переносов, но 30 января 2024 года суд наконец полностью удовлетворил иск.
Ледовая арена «Озерки» с площадью 16 тыс. кв.м была открыта на улице Большая Озерная, 56, в 2016 году. Здесь было построено несколько сооружений, которые не отображены на кадастровой карте. На арене тренируются воспитанники детской хоккейной школы «СКА — Серебряные львы», входящей в систему школ СКА.
Ранее мы сообщили о том, что финской компании Wartsila запретили судиться с Балтийским заводом.