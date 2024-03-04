Бурак Озчивит приехал в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

— Сериалы передают послание любви по всему миру. Любовь — это то, что действительно важно в жизни. Живите, любите, следуйте за своей мечтой, — процитировала Бурака Озчивита глава Росмолодежи Ксения Разуваева в своем Telegram-канале.
Помимо Бурака Озчивита, фестиваль посетят сербский режиссер Эмир Кустурица, актер Милош Бикович, артистка Екатерина Шпица и другие знаменитости.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта. Здесь собрались около 20 тысяч участников: российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также представителей различных детских организаций и объединений.