Бурак Озчивит приехал в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта. Здесь собрались около 20 тысяч участников: российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также представителей различных детских организаций и объединений.