О полицейских с лишним весом высказались в МВД

«Как в полиции борются с сотрудниками, у которых есть лишний вес?» — прозвучал вопрос на брифинге в МВД.
По словам Алекешева, не всем сотрудникам полиции нужно быть в идеальной физической форме.
«В полиции не все должности требуют высокого уровня физической подготовки. Это касается в первую очередь патрульной полиции и спецподразделений. Там мы этот вопрос держим на контроле. Сотрудники обязаны не менее двух раз в неделю заниматься физической подготовкой. Также в конце года, в четвертом квартале, физическая подготовленность сотрудников проверяется», — рассказал представитель МВД.
Он добавил, что сотрудники полиции ежегодно проходят медосмотр. Врачи дают им рекомендации по диете и лечению.
«В целом данный вопрос на контроле, но хочу отметить, что у нас много направлений, которые требуют в первую очередь интеллектуальных способностей сотрудников. Например, он может быть хорошим айтишником или следователем, где в первую очередь требуются интеллектуальные способности», — добавил Шынгыс Алекешев.
Официальный представитель МВД призвал казахстанцев приходить на службу в полицию, особенно по узким направлениям, так как там «требования более мягкие и щадящие». Отметим, 1 апреля этого года в Казахстане начнется аттестация сотрудников внутренних дел. Ее основная цель — создание кадрового резерва для заполнения руководящих должностей талантливыми и профессионально квалифицированными сотрудниками.
В январе Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о внеочередной аттестации полицейских в Казахстане. Глава государства подчеркнул, что в стране вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция.