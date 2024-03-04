О полицейских с лишним весом высказались в МВД

«В полиции не все должности требуют высокого уровня физической подготовки. Это касается в первую очередь патрульной полиции и спецподразделений. Там мы этот вопрос держим на контроле. Сотрудники обязаны не менее двух раз в неделю заниматься физической подготовкой. Также в конце года, в четвертом квартале, физическая подготовленность сотрудников проверяется», — рассказал представитель МВД.