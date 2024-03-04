Экспертиза одобрила строительство висячего моста через реку Миасс в Челябинске

Экспертиза одобрила проект нового моста через реку Миасс в Челябинске. Информация об этом появилась в едином реестре заключений.
Мост должен соединить Университетскую Набережную с городским бором. По нему можно будет передвигаться только пешком или на велосипеде, никаких автомобилей.
Застройщиком выступает АО «Конар». Проектную документацию готовили московское ООО «Аркест» и московское же Светотехническое бюро «Спектор Лаб».
О строительстве висячего моста через Миасс говорили еще четыре года назад. Предполагалось, что мост позволит челябинцам добираться на работу или учебу на велосипеде через бор.
В 2022 году проект моста презентовали на выставке «Иннопром». В этот раз губернатор Алексей Текслер заявил, что 80-метровый мост станет дорогой к спортивным объектам и университетскому кампусу.