В Самаре 17 марта откроется тематический комплекс «Масленица»

Так, на площади Куйбышева пойдут гиревой аттракцион, перетягивание каната, бои на подушках и другие традиционные развлечения. На месте ледового катка устроят центр народной культуры «Светлица» с хороводами и детскими играми. Также планируется создание лабиринта из сена и размещение фигур домашних животных из локации «Деревенское подворье».