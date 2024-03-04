В Самаре 17 марта откроется тематический комплекс «Масленица»

В Самаре в воскресенье, 17 марта, на главной площади города будет организован тематический комплекс с установкой традиционного символа праздника — Маслены. Гости смогут насладиться народными забавами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Так, на площади Куйбышева пойдут гиревой аттракцион, перетягивание каната, бои на подушках и другие традиционные развлечения. На месте ледового катка устроят центр народной культуры «Светлица» с хороводами и детскими играми. Также планируется создание лабиринта из сена и размещение фигур домашних животных из локации «Деревенское подворье».
Ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» примет более 120 мастеров из различных городов региона. Также будут проведены мастер-классы для детей по созданию масленичных кукол, росписи пряников и другим ремесленным техникам.
Проведение масленичной недели запланировано не только на городской площади, но и в различных учреждениях образования, культуры, в парке Гагарина, на набережной и во внутригородских районах.