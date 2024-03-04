Средняя зарплата в Кузбассе за 2023 год составила 65 тыс. рублей

С сентября прошлого года в Кемеровской области началась «первая волна» увеличений окладов бюджетникам, которая продлилась до начала января нового года. «АиФ в Кузбассе» разбирался, как изменились доходы кузбассовцев, но выяснил, что до средней они не дотягивают.