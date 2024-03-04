Средняя зарплата в Кузбассе за 2023 год составила 65 тыс. рублей

По данным Кемеровостата, среднемесячная начисленная зарплата в организациях Кузбасса за 2023 год составила 65 645 рублей и по сравнению с 2022 годом возросла на 15%.
С сентября прошлого года в Кемеровской области началась «первая волна» увеличений окладов бюджетникам, которая продлилась до начала января нового года. «АиФ в Кузбассе» разбирался, как изменились доходы кузбассовцев, но выяснил, что до средней они не дотягивают.
С 1 марта всем бюджетникам вновь поднимут зарплату — на 7,7%.
По итогам января 2024 года работодатели из Кемеровской области повысили зарплаты на 3,4%, до 49,8 тыс. рублей, при этом средняя предлагаемая зарплата отстаёт от ожиданий работников. Также, несмотря на оптимистичные цифры, каждый пятый трудоустроенный кемеровчанин подрабатывает.