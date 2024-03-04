В Новосибирске 5 марта ожидается штормовой ветер

«Возможны падения слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций поручено очистить крыши от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами и довести до собственников необходимость очистить от снега козырьки на балконах и крыши», — пишет пресс-служба.