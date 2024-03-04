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В Новосибирске 5 марта ожидается штормовой ветер

Руководителям организаций поручили очистить крыши от снега.
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 87% 764 мм рт. ст. +10°

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 5 марта порывы ветра в городе могут достигать 18 метров в секунду.

«Возможны падения слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций поручено очистить крыши от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами и довести до собственников необходимость очистить от снега козырьки на балконах и крыши», — пишет пресс-служба.

Уточним, что ветер от 18 до 30 метров в секунду является штормовым.

Напомним, что в Новосибирске снегопад продлится до 8 марта.