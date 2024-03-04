Электросирены включат в Самаре утром 6 марта

В среду, 6 марта 2024 года, в Самаре проверят систему оповещения населения. Жителей предупредили о плановой комплексной проверке и включении электросирен.
— С 10:40 до 10:45 в городском округе заработают электросирены и сиренно-речевые установки, которые установлены на крышах жилых и административных зданий, в местах массового пребывания людей, — сообщили в администрации Самары.
Жители Самары услышат звучание электросирен в виде сигнала «Внимание всем!». После него нужно включить телевизор или радио и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.
Напомним, утром 4 марта в Самарской области произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка.