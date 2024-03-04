В небе над Казанью пролетел самолет-призрак. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
Из аэропорта «Бегишево» вылетел самолет с направлением в Москву. Он получил прозвище «Призрак» из-за совпадения номера борта с тем, который погиб в авиакатастрофе на Курильских островах.
Бизнес-джет с регистрационным номером RA-67130 прилетел в Татарстан из Москвы еще 26 февраля. С тех пор он не вылетал, но 3 марта совершил рейс в Москву, пролетев над столицей РТ, а затем отправился в Орск.
Речь идет о самолете Bombardier. Пока неизвестно, кто является его владельцем, однако борт с таким же номером в апреле 1992 года столкнулся с крушением в Сахалинской области. На борту находилось 10 пассажиров, включая пять неоформленных. Вес воздушного судна при взлете превысил допустимый лимит на 262 кг.
В результате ошибки экипажа при посадке самолет преждевременно снизился, что привело к гибели одного пассажира и получению ранений двумя другими людьми в салоне. Кроме того, воздушное судно получило серьезные повреждения.
Важно отметить, что речь идет о разных самолетах. На Дальнем Востоке разбился легковой многоцелевой двухмоторный Turbolet. Bombardier, принадлежащий авиакомпании «Тулпар Эйр», в этой авиационной катастрофе не участвовал.
Напомним, прямые рейсы в Петрозаводск запустят из Казани.