«Мужчины часто покупают сразу несколько букетов»: флорист рассказала, какие цветы получат самарские женщины на 8 Марта

Приближается Международный женский день. К нему уже вовсю готовятся не только мужчины, но и флористические салоны. Ведь букет цветов — это один из самых популярных подарков на 8 Марта. «КП-Самара» узнала у флориста Екатерины Киселевой, какие цветы можно будет приобрести для дам в этом году и в какую сумму обойдется букет.
Получила 25 тюльпанов? Ты — номер один!
По признанию флориста, тюльпаны — самый популярный выбор на женский праздник.
Тюльпаны — очень красивый и нежный цветок, который буквально символизирует весну, — рассказала журналисту «КП-Самара» Екатерина Киселева. — Кроме того, эти цветы доступны практически любому. В этом году цена на один тюльпан начинается от 110 рублей. Это чуть дороже, чем год назад, когда по предзаказу можно было найти цветы по 90 рублей. А вот в день праздника они уже стоили как раз 110−120 рублей.
Мужчины, как правило, берут не один, а несколько букетов: один большой, из 25 тюльпанов и несколько поменьше — из 15 или 9 цветков.
Многие мужчины очень трепетно относятся к выбору букета и просят добавить конкретные цветы Предоставлено героем публикации Импортных тюльпанов нет.
Флорист пояснила, что импортных тюльпанов в этом году нет — спрос полностью закрыли российские поставщики. Некоторые цветы выращены в теплицах Самарской области, но большая часть пришла из соседних регионов.
-Качество цветов, сортовое разнообразие в этом году отличное! В прошлом году многие цветы срезали слишком рано, поэтому они были мелковаты. В этом году такого нет — поставщики сделали выводы и исправились, — рассказывает Екатерина. — Мы все еще получаем цветы. Большая часть до нас еще даже не дошла, а это значит, что наши женщины получат очень свежие букеты! Самое главное — цветов много и хватит точно всем!
Розы и экзотика в достатке
Тем, кто предпочитает на праздник дарить букеты из экзотических цветов, волноваться не о чем. Розы в этом году тоже по большей части пришли в Самару из регионов России. Экзотические растения из Голландии и Эквадора прямо сейчас прибывают в город.
Розы в этом году по большей части пришли в Самару из регионов России Предоставлено героем публикации.
— В этом году по-прежнему очень популярны ранункулюсы, пионы, гортензии — такие цветы точно тронут сердце дамы, — делится секретом флорист. — Многие мужчины очень трепетно относятся к выбору букета и просят добавить эти или какие-то другие конкретные растения в букет. Другие мужчины просто полностью доверяют флористу, тем более что в канун праздника крайне сложно заниматься подбором букета в привычном ритме, ведь это самая горячая пора для цветочных магазинов. Чаще всего заказ мы получаем по телефону, а мужчины не всегда умеют описать, что бы они хотели. Дальше мы начинаем обмениваться фото: заказчик присылает то, что ему нравится, мы — фотоотчет о том, что собрали.
В этом году по-прежнему очень популярны ранункулюсы, пионы, гортензии — такие цветы точно тронут сердце дамы Предоставлено героем публикации.
Цены на букеты в праздник предсказуемо будут выше, чем в обычные даты. Небольшой букет, который в обычные дни стоит 1500 рублей, будет стоить 8 Марта районе 2,5 тысяч, букет побольше — от 3,5 тысяч рублей.
— Большой плюс, что в этом году все цветы получены гораздо позже. Дамам вряд ли достанутся цветы, которые хранились в салонах с середины февраля, — подчеркнула Екатерина.
Цветы, прилетевшие издалека, например, из Южной Америки, приходят в Россию обезвоженными, с замороженным стеблем, но не самим цветком. Благодаря этому все обменные процессы в растениях приостановлены. Попадая в салоны, они сутки напитываются влагой в специальных холодильниках и полностью «просыпаются», свежими и прекрасными, как сказочная принцесса.