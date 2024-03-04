«Мужчины часто покупают сразу несколько букетов»: флорист рассказала, какие цветы получат самарские женщины на 8 Марта

— В этом году по-прежнему очень популярны ранункулюсы, пионы, гортензии — такие цветы точно тронут сердце дамы, — делится секретом флорист. — Многие мужчины очень трепетно относятся к выбору букета и просят добавить эти или какие-то другие конкретные растения в букет. Другие мужчины просто полностью доверяют флористу, тем более что в канун праздника крайне сложно заниматься подбором букета в привычном ритме, ведь это самая горячая пора для цветочных магазинов. Чаще всего заказ мы получаем по телефону, а мужчины не всегда умеют описать, что бы они хотели. Дальше мы начинаем обмениваться фото: заказчик присылает то, что ему нравится, мы — фотоотчет о том, что собрали.