Эпидемиологи рассказали, когда пермякам нужно делать прививки против клещевого энцефалита

Клещи в Пермском крае в последние годы просто озверели. В сезон пермяки легко могут встретиться с кровососущими в лесу или на дачном участке. Судя по данным за прошлый год, случаев присасывания с каждым годом все больше.
Высокие показатели заражения.
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, в 2023 году показатель заболеваемости клещевым энцефалитом в крае выше в 2,4 раза показателя Российской Федерации и в 3,4 раза выше показателя Приволжского федерального округа.
Клещевой энцефалит — это природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом клещевого энцефалита. Заразившись, человека сопровождает лихорадка, поражаются различные отделы нервной системы, приводящие к парезам и параличам. Тяжелые формы болезни могут привести к инвалидности или смерти.
— В регионе эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающаяся клещами, остается напряженной, — говорят специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В сезон 2023 года с присасыванием клещей в медорганизации обратилось — 16 114, это в два раза больше, чем в стране.
Среди детей до 14 лет пострадавших — 2973, что выше в 1,6 раза, чем в стране. Заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом тоже высокая. В прошлом году она была выше среднемноголетних показателей, в 2,4 раза выше Приволжского федерального округа.
Самые опасные месяцы.
Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность — с апреля по октябрь, самый высокий риск заражения — май — июнь.
Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях, но они поднимаются не выше 1,5 м, предпочитают быть в затененых местах. Наиболее опасны клещи с мая по июнь, но активность их в Пермском крае продолжается до октября.
Кто в зоне риска?
Больше всего заражению клещевым энцефалитом подвержены садоводы, туристы, сборщики грибов и ягод, охотники.
Также существует риск заражения клещевым вирусным энцефалитом, если вы пьете сырое молоко и не необработанные термически молочные продукты (приготовленные в домашних условиях).
Когда делать прививку?
Санитарные врачи говорят, что вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита можно уже сейчас.
Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита нужно за 2 недели до выезда в места, где возможна встреча с клещами.
БУДЬ В КУРСЕ.
Схемы вакцинации.
Основная схема вакцинации — 2 прививки, которые нужно сделать в зимне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом от 1 до 6 месяцев. Затем через 12 месяцев сделать 3 прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки — это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита.
Далее следуют отдаленные ревакцинации — прививка 1 раз в 3 года.
При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививкой (от 2 недель до 1 месяца в зависимости от вакцины). Ревакцинация проводится через 12 месяцев после 2 прививки, в последующем — каждые 3 года.
В Минздраве Пермского края рассказали, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача. Вакцина бесплатная. На данный момент в медучреждениях доступно четыре вида вакцины для взрослых и детей.
КСТАТИ.
Профилактика заражения клещевым энцефалитом.
От клещей поможет проведение акарицидных обработок территорий, надевайте во время похода в лес костюм или одежду, которая защитит от заползания клещей под нее, проводите самоосмотры, пользуйтесь репеллентами.
Если клещ присосался, снимите его в медицинской организации либо самостоятельно. Кровопийцу нужно доставить на исследование в лабораторию и обратится к врачу в поликлинику, чтобы он назначил профилактическое лечение.