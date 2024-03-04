Эпидемиологи рассказали, когда пермякам нужно делать прививки против клещевого энцефалита

Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях, но они поднимаются не выше 1,5 м, предпочитают быть в затененых местах. Наиболее опасны клещи с мая по июнь, но активность их в Пермском крае продолжается до октября.