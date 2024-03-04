В Перми приступили к строительству нового железнодорожного моста через Каму

Общая длина железнодорожного обхода составляет 4,65 км. Протяженность мостового перехода через Каму будет 2840 м — это мост через основное русло (1140 м), правобережную (950 м) и левобережную (750 м) эстакадные части. Для обеспечения требований к минимальной величине единого судоходного габарита 180 м, судоходную часть моста перекроют неразрезным пролетным строением со сквозными фермами с треугольной решеткой.