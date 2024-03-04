В Перми приступили к строительству нового железнодорожного моста через Каму

В Пермском крае приступили к реализации масштабного проекта по строительству второго железнодорожного моста через Каму. Он разместится ниже по течению Камской ГЭС в Перми.
Начало строительных работ подтвердили в краевом министерстве транспорта, подробности в ближайшее время сообщат «Комсомолке» в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Проектирование нового моста через Каму началось несколько лет назад. В конце декабря 2019 года РЖД согласовало основные проектные решения мостового перехода через Каму, разработанные ОАО «Институт Гипростроймост» в составе объекта «Северный железнодорожный обход Перми».
Для прохождения трассы выбрали нижний бьеф Камской ГЭС на расстоянии 1,8 км, она пересекает ось судового хода ниже подходного канала Пермского шлюза.
Общая длина железнодорожного обхода составляет 4,65 км. Протяженность мостового перехода через Каму будет 2840 м — это мост через основное русло (1140 м), правобережную (950 м) и левобережную (750 м) эстакадные части. Для обеспечения требований к минимальной величине единого судоходного габарита 180 м, судоходную часть моста перекроют неразрезным пролетным строением со сквозными фермами с треугольной решеткой.
Северный железнодорожный обход соединит железнодорожные пути к действующим ж/д линиям на перегонах «Кабельная — Левшино» и «Балмошная — Левшино».