Погода готовит омичам неприятный сюрприз к праздникам

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни омичей ждут скачки температуры воздуха: от +1 до −23. Завтра, 5 марта, днём ожидается −4… +1, снегопад и усиление ветра до 16 м/с, а ночью — −3… −8.
6 марта в регионе прогнозируют −4… −9 ночью (на северо-западе может похолодать до −15) и 0… −5 днём со слабым ветром. На протяжении суток будет идти небольшой, местами умеренный, снег.
В преддверии праздника, 7 марта, заметно похолодает. Ночью температура может опуститься до −23, а днём потеплеет до −3. В этот день на дорогах возможен гололед, также прогнозируется снегопад.