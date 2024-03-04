Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Южного обхода Уфы.

Строительство Южного обхода Уфы пройдет в два этапа. Общая длина автодороги на первом этапе составит 5 948,5 м, на втором — 4 993,64 м. На первом этапе также планируется возведение вантового моста через реку Белая в Кузнецовском затоне длиной около 630 м. На основном ходу автодорога будет соответствовать параметрам улицы общегородского значения регулируемого движения 2-го класса с 4−6 полосами.