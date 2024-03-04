Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Южного обхода Уфы.

Проект строительства Южного обхода Уфы получил одобрение Главгосэкспертизы. Этот объект является частью комплексного плана по развитию социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети на южном въезде в столицу Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба экспертного ведомства.
Строительство Южного обхода Уфы пройдет в два этапа. Общая длина автодороги на первом этапе составит 5 948,5 м, на втором — 4 993,64 м. На первом этапе также планируется возведение вантового моста через реку Белая в Кузнецовском затоне длиной около 630 м. На основном ходу автодорога будет соответствовать параметрам улицы общегородского значения регулируемого движения 2-го класса с 4−6 полосами.
Кроме того, проект включает переустройство инженерных коммуникаций, включая высоковольтную линию 110 кВ Уфа — Южная Набережная, реконструкцию примыкающей к Южному обходу дорожно-уличной сети с развязками и путепроводами. В том числе пройдет строительство путепровода через федеральную автодорогу М-5 «Урал», а также реконструкция путепровода в микрорайоне «Цветы Башкирии» на пересечении с автодорогой Р-240 с устройством транспортной развязки в трех уровнях.
Как отметил президент в послании Федеральному собранию, до 2030 года в России будет построено порядка 50 обходов городов. Это улучшит экологию и транспортную обстановку в населенных пунктах, а значит — и комфорт жителей.
Ранее «Башинформ» рассказывал о планах дорожного строительства в Башкирии в 2024 году.