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ВС Башкирии продлил арест гендиректора «Башкиравтодора»

Верховный суд Башкирии продлил меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и заместителю генерального директора ООО «Киви» Ришату Самматову до 30 апреля, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики. Таким образом ВС изменил решение Советского районного суда Уфы, который ранее по ходатайству следствия оставил фигурантов уголовного дела под арестом до 27 марта.
Источник: Reuters

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдара Юланова задержали сотрудники республиканского УФСБ в начале ноября прошлого года. По версии следствия, в 2021 году он вступил в сговор с генеральным директором «Киви» Иреком Шариповым и его заместителем Ришатом Самматовым, заключив договоры о перевозке инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе Башкирии. Они организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты и оплачены заказчиком без проверки их исполнения. Полученный 91 млн руб. подозреваемые похитили и потратили по своему усмотрению.

Апелляционная жалоба Ирека Шарипова на меру пресечения будет рассмотрена ВС РБ завтра.

Майя Иванова.