Жителям Башкирии напомнили, кто отвечает за очистку крыш домов от сосулек

Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих сооружения предприятий, независимо от форм собственности. Поэтому, увидев угрожающих размеров сосульку или снежную шапку, обращайтесь в управляющие компании или в обслуживающие предприятия. Они должны принять необходимые меры по чистке кровли.