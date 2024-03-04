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Жителям Башкирии напомнили, кто отвечает за очистку крыш домов от сосулек

Как пояснили в минЖКХ РБ, при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на ваше сообщение.

Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих сооружения предприятий, независимо от форм собственности. Поэтому, увидев угрожающих размеров сосульку или снежную шапку, обращайтесь в управляющие компании или в обслуживающие предприятия. Они должны принять необходимые меры по чистке кровли.

Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строений.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе выявлено 568 нарушений в очистке от снега дворов и крыш.

ЖКХ