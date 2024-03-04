Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца

Дата начала Рамазана в этом году утверждена Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом ученых стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учеными, ответственными за область фетв.