Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца

Дата начала Рамазана в этом году утверждена Отделом шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана после консультаций с Советом ученых стран Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и другими учеными, ответственными за область фетв.
«В соответствии с общей фетвой, священный месяц Рамазан начинается 11 марта. А ночь с 5 на 6 апреля — священная ночь Предопределения. 10 апреля — праздник Ораза айт», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДУМК.
В заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчета средней цены 2 кг муки по стране.
«Вы также можете скачать расписание постов и молитв нужного вам региона, города, района и села (всего 6000 населенных пунктов) в формате pdf высокого качества с сайта muftyat.kz», — добавили в пресс-службе ДУМК.