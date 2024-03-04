Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов

«Молодежь России» — консолидация позитивного опыта в сфере молодежной политики. В рамках этого нацпроекта будет оказана поддержка учителям и наставникам. Так, президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. руб. в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, также будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей;