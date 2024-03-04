В Уфе торжественно отметили 80-летие Демского района

Своим рождением Демский район обязан строительству железной дороги Самара — Уфа — Златоуст. Во время утверждения проекта многолетними стараниями общественности Уфы было принято решение провести дорогу через город, несмотря на трудности и дополнительные затраты на строительство мостов через реки Белая и Уфа. Устье же реки Демы пришлось перенести южнее, а в долине построить разъезд.
Долгожданное строительство железной дороги началось в 1885 году, а в 1887 году у города Уфы возникает рабочий поселок железнодорожников. Именно этот год и принято считать датой основания первых поселений.
В эпоху индустриализации, в тридцатые годы, разъезд превращается в крупнейшую узловую станцию СССР. Следующая важная дата становления района снова приходится на один из тяжелых моментов страны. 6 марта 1944 года принято решение об образовании Демского района города Уфы.
«Ваш район появился в тяжелые военные годы. Мы помним, что именно с очень важной для снабжения фронта узловой станции “Дёма” в 1942 году на фронт уходила наша легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Здесь бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах.
С особой благодарностью в эти праздничные дни мы чтим тех, кто стоял у истоков основания района. Один из них — Николай Владимирович Карпочев — отметил в прошлом году 95-летие. В должности первого секретаря Демского райкома КПСС Николай Владимирович проработал 19 лет — с 1969 по 1988 годы. Это время запомнилось массовым переселением людей из бараков в благоустроенные квартиры, запуском первого автобусного маршрута, введением в строй десятков социальных объектов.
Также хочу отметить Зыфара Касимовича Хакимова, руководившего районом почти 20 лет. При нём началось освоение новых территорий под жилищное строительство. Были построены Уфимский техникум железнодорожного транспорта, физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр», новая автотрасса до центра Уфы, мост через реку Дема, музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Сегодня в зале присутствует почетный железнодорожник Николай Михайлович Протасов. Его общий трудовой стаж на железной дороге превышает полвека. Именно под его руководством локомотивное депо Дема завоевало переходящее Красное знамя. А сам Николай Михайлович удостоился высшей награды отрасли — звания «Почетный железнодорожник СССР», — сказал в своем выступлении руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин.
Он отметил, что в эти памятные юбилейные дни мы преклоняемся перед земляками, сражавшимися на фронтах Великой Отечественной войны. За проявленные мужество и храбрость шесть демчан стали кавалерами Ордена Красной Звезды, а пулемётчик Иван Рыбалко удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Как и вся республика, жители и предприятия Демы помогают нашим воинам, участвуют в формировании гуманитарных грузов, проводят благотворительные акции.
Демский район гордится своими тружениками. Сегодня Дема является крупным железнодорожным транспортным узлом Транссибирской магистрали. Здесь выросли мощные предприятия, которые обеспечивают рабочими местами тысячи человек. «Медсталь-конструкция», «УралСтройМашКомплект», «Иммунопрепарат», «Дортрансстрой», «Орбита» реализуют крупные инвестиционные проекты. В ближайшие годы здесь появятся новые заводы — арматурный, станко-строительный.
"Мы активно развиваем социальную инфраструктуру Демы. За последние годы в районе построены две школы и три детских сада. По темпам ввода социальных объектов район — один из лидеров в Уфе.
Ведётся большая работа по развитию дорожной сети. Появляются новые микрорайоны. За 10 лет здесь будет введено 2 млн квадратных метров жилья. При нынешних темпах строительства к 2030 году численность населения района превысит 130 тыс. человек.
В 2022 году мы завершили реконструкцию Демского парка — одного из старейших в Уфе. За два года в рамках акции «Зеленая Башкирия» в районе появились 4 новых аллеи. 29 дворовых территорий преобразованы по программе «Башкирские дворики». А программой комплексного ремонта подъездов мы охватили около сотни многоквартирных домов. Именно с Демы мы начали в 2022 году пилотный проект по замене уличного освещения. И сегодня благодаря вашему успеху Уфа стала ещё светлее, ещё ярче.
В целом можно с уверенностью сказать, что Демский район свой юбилей и 450-летие Уфы встречает достойно", — сказал Максим Забелин.
Руководитель администрации Главы Башкортостана пожелал всем жителям Демского района Уфы «крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов».
Максим Забелин вручил государственные награды республики ветеранам и труженикам района. Так, медалями «За трудовую доблесть» были удостоены почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан Николай Протасов и глава администрации Демского района с 1997 по 2016 годы Зыфар Хакимов.