В Уфе торжественно отметили 80-летие Демского района

«Ваш район появился в тяжелые военные годы. Мы помним, что именно с очень важной для снабжения фронта узловой станции “Дёма” в 1942 году на фронт уходила наша легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Здесь бережно хранят память о ратных и трудовых подвигах.

С особой благодарностью в эти праздничные дни мы чтим тех, кто стоял у истоков основания района. Один из них — Николай Владимирович Карпочев — отметил в прошлом году 95-летие. В должности первого секретаря Демского райкома КПСС Николай Владимирович проработал 19 лет — с 1969 по 1988 годы. Это время запомнилось массовым переселением людей из бараков в благоустроенные квартиры, запуском первого автобусного маршрута, введением в строй десятков социальных объектов.