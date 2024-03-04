В Ростове-на-Дону для связи с Центральным автовокзалом запустят новый маршрут

В Ростове-на-Дону для связи с будущим Центральным областным автовокзалом откроют автобусный маршрут, который должен соединить Левенцовку и Верхний Темерник. Информация об этом появилась на портале «Ростовский городской транспорт».
Схему маршрута еще могут скорректировать, но сейчас она выглядит примерно так:
Верхний Темерник — Лелюшенко — Штахановского — Вятская — Панфиловцев — Днепропетровская — Курчатова — Российская — съезд на Шолохова — Центральный автовокзал — Шолохова — Театральный — Красноармейская — Привокзальная площадь — Стачки 1902 года — Профсоюзная — Балакирева — Мадояна — Еременко — Маршала Жукова — Ткачева — Солженицына — Доватора — ЖК «Западная резиденция».
— Кроме указанного направления добраться до автовокзала можно будет на автобусах № 7, 93, а также на троллейбусе № 9, — говорится в публикации.
Напомним, Центральный областной автовокзал планируют открыть на базе старого аэропорта Ростова-на-Дону в первой половине 2024 года. Сумма вложений в этот проект составила 1,5 млрд рублей. Уже к середине марта на объекте должны смонтировать автобусные стоянки.
Первую очередь должны запустить в первом полугодии 2024 года. Сначала для общественного транспорта намерены организовать 19 перронов.