В Краснодаре врачи спасли пациента с 54 камнями в мочевом пузыре

Мужчина 73 лет обратился в больницу с жалобами на затрудненное мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. При контрольном обследовании выявили аденому предстательной железы объемом до 100 см³ и множество камней в мочевом пузыре.



Специалисты ККБ 2 провели лапароскопическую аденомэктомию, удалив доброкачественную опухоль с сохранением предстательной железы через 4 прокола в передней брюшной стенке. Затем была выполнена цистолитотомия — рассечение мочевого пузыря с удалением камней. Всего было удалено свыше 50 камней.



Операция прошла успешно, и пациент сейчас проходит курс восстановления. Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за врачебной помощью и профессионального лечения.