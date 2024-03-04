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В Самаре погода в марте будет без дождливых рекордов

Самарцам рассказали о погоде этой весной.
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 87% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре эта весна может быть сухой и солнечной. Специалисты предоставили предварительный прогноз на март и апрель 2024 года.

Согласно данным погодного сервиса, эксперты считают, что погода в марте будет относительно сухой. В весеннем сезоне обойдется без температурных и дождливых рекордов. Специалисты полагают, что автомобилисты уже в апреле смогут «переобуть» резину, тогда температура воздуха будет выше 5 градусов. По всей территории странны количество осадков будет в пределах нормы.

Кроме того, в Северной части страны будет наблюдаться тренд на увеличение теплых дней. Теплые условия прогнозируют в Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и в основной части Сибири.