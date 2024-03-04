В Самаре погода в марте будет без дождливых рекордов

В Самаре эта весна может быть сухой и солнечной. Специалисты предоставили предварительный прогноз на март и апрель 2024 года.
Согласно данным погодного сервиса, эксперты считают, что погода в марте будет относительно сухой. В весеннем сезоне обойдется без температурных и дождливых рекордов. Специалисты полагают, что автомобилисты уже в апреле смогут «переобуть» резину, тогда температура воздуха будет выше 5 градусов. По всей территории странны количество осадков будет в пределах нормы.
Кроме того, в Северной части страны будет наблюдаться тренд на увеличение теплых дней. Теплые условия прогнозируют в Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и в основной части Сибири.