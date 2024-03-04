В Самаре погода в марте будет без дождливых рекордов

Согласно данным погодного сервиса, эксперты считают, что погода в марте будет относительно сухой. В весеннем сезоне обойдется без температурных и дождливых рекордов. Специалисты полагают, что автомобилисты уже в апреле смогут «переобуть» резину, тогда температура воздуха будет выше 5 градусов. По всей территории странны количество осадков будет в пределах нормы.