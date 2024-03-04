Власти Екатеринбурга недовольны уборкой дворов

«Лучше всего ведется очистка проезжих частей. Почти во всем городе дороги убраны. Теперь необходимо сконцентрировать усилия на вывозе снега с низинных пространств: очистить крышки ливневой канализации, избавиться от валов. Пока потепления в городе не ожидается, поэтому есть возможность выполнить эту работу в размеренном, четком темпе», — сказал Алексей Бубнов.