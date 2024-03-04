Власти Екатеринбурга недовольны уборкой дворов

Вице-мэр отметил, что погода пока позволяет коммунальщикам убирать город. Этому способствует отсутствие оттепели.
«Лучше всего ведется очистка проезжих частей. Почти во всем городе дороги убраны. Теперь необходимо сконцентрировать усилия на вывозе снега с низинных пространств: очистить крышки ливневой канализации, избавиться от валов. Пока потепления в городе не ожидается, поэтому есть возможность выполнить эту работу в размеренном, четком темпе», — сказал Алексей Бубнов.
В мэрии не первый раз критикуют работу управляющих компаний по содержанию дворов. В декабре прошлого года замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко высказался негативно о работе управляющих компаний. Недовольство вице-мэра вызвало состояние дворов в микрорайоне Вторчермет Чкаловского района. Замглавы города сослался на многочисленные жалобы жителей микрорайона и посчитал их обоснованными.