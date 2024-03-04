На улице Репина в Калининграде отремонтируют старинный дом с барельефами

На улице Репина, 6 в Калининграде отремонтируют историческое здание с барельефами. Жилой дом построили в начале 1930-х годов.
Здание включили в программу регионального Фонда капитального ремонта на 2024 год. Подрядчик обновит фасад и декор жилого дома.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на стенах частично разрушилась штукатурка, а на исторических барельефах потрескалась краска. По словам жильцов, последний раз косметический ремонт проводили в 2000-х.
Трёхэтажное кирпичное жилое здание построили в районе Миттельхуфен. В Кёнигсберге эта улица называлась Моцарт-штрассе. В 2007 году здание признали объектом культурного наследия муниципального значений.
Вход в дом украшают барельефы из песчаника. На них изображены представители строительных специальностей.