Редкий случай заглянуть внутрь. Гнездо аистов в 200 кг перевезли в Ленобласти с помощью крана

Аисты начнут возвращаться в наш регион после 10 марта. Они внесены в Красную книгу России как вид, нуждающийся в особом внимании, и в Красный Список международного союза охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. В Ленобласти, как уже писала «Фонтанка», обитают около двухсот пар аистов. Часть из них улетает на зимовку в Южную Африку — за десять тысяч километров, тратя на дорогу три месяца. А отдельные особи остаются на зиму.