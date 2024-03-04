Редкий случай заглянуть внутрь. Гнездо аистов в 200 кг перевезли в Ленобласти с помощью крана

В деревне Кузнецово в Лужском районе Ленобласти дорожники организовали переезд дома аистов, пока хозяева ещё не заселились. Гнездо перенесли со старого дерева на новую опору. Это уже вторая подобная операция в рамках капремонта трассы Р-23, рассказывает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Киевское шоссе расширяют, и деревья, растущие близко к проезжей части, будут убирать. На 85-м и 95-м км дороги есть деревья с гнёздами, и администрация Мшинского сельского поселения попросила Упрдор сохранить птичьи дома. В Большой Ящере инспектор Охотнадзора осмотрел гнездо и пришёл к выводу, что оно нежилое — это подтвердили и жители соседних домов. А вот второе гнездо — действующее. Его перенесли сегодня утром, 4 марта.
Гнездо представляет собой свернутые ветки, сено и солому. Весит оно обычно килограммов 100, а это — почти 200. Специально для него рядом с деревом, чуть дальше от дороги, установили опору с металлической платформой. На место приехал манипулятор с краном, вышка и несколько сотрудников подрядной организации АО «ВАД». Они бережно сняли конструкцию со старого дерева и перенесли на новое место.
Год назад, в апреле, дорожники также транспортировали гнездо аистов в Сорочкино, а заодно и почистили от всего, что налетело за зиму. Птицам новое место понравилось, летом у них появились птенцы.
Аисты начнут возвращаться в наш регион после 10 марта. Они внесены в Красную книгу России как вид, нуждающийся в особом внимании, и в Красный Список международного союза охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. В Ленобласти, как уже писала «Фонтанка», обитают около двухсот пар аистов. Часть из них улетает на зимовку в Южную Африку — за десять тысяч километров, тратя на дорогу три месяца. А отдельные особи остаются на зиму.
Сейчас дорожники продолжают капремонт участков федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия» со 157-го по 169-й км и с 80-го по 111-й км. Количество полос увеличится с двух до четырех — пробок станет меньше, как ДТП на встречке. Первый участок планируется ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.