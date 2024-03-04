Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Татарстане ожидают ночные морозы до −24°

5 марта ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ночью в четверг, 7 марта, похолодает до −14−19°, в некоторых местах — до −24°.
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 87% 764 мм рт. ст. +10°

5 марта ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ночью столбики термометров опустятся до 6−11°, при прояснениях — до 17°, а днем температура повысится до 4−1°.

В среду, 6 марта, местами возможен небольшой снег. Ночью температура составит 8−13°, в некоторых местах до 18°, а днем будет 2−7°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 7 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до 14−19°, в некоторых местах — до 24°, а дневная температура составит 3−8°.

8 и 9 марта местами пройдет небольшой снег, а температурный фон будет в пределах 7−12° ночью и 1−6° днем.