Названы простые способы улучшить качество питания

Многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно. Чтобы быть осведомлённы о качестве употребляемых продуктов, диетологи рекомендуют вчитываться в список ингредиентов.