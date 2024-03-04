Названы простые способы улучшить качество питания

Британские диетологи рассказали, что для улучшения качества питания нужно обращать внимание на этикетки продуктов, готовить еду самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приёмы пищи.
Многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно. Чтобы быть осведомлённы о качестве употребляемых продуктов, диетологи рекомендуют вчитываться в список ингредиентов.
Другим хорошим способом избежать добавок является самостоятельное приготовление пищи. Рекомендуется избегать сладких напитков и закусок, пишет gazeta.ru.
Ещё одним важным шагом по улучшению качества питания выступает планирование рациона. Ношение готовых блюд с собой снизит вероятность перекусывания «на ходу» и позволит избежать чувства голода.