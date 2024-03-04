В прошлом году безработных в Узбекистане стало меньше

Институт исследований рынка труда при Министерстве занятости и сокращения бедности провел широкий социальный опрос в 208 городах и районах республики, оценив уровень безработицы в Узбекистане.
Так, по состоянию на 1 января 2024 года уровень безработицы в нашей стране снизился с 8,9 до 6,8%.
Количество трудоспособных граждан страны в прошлом году составило 19 724 900 человек. С 2022 года их численность возросла на 207 400 человек, показав рост в 1,1%.
В исследовании, проведенном на основе рекомендаций Международной организации труда, были охвачены 10 тысяч домохозяйств, 1 тысяча махаллей и 53,3 тысячи жителей страны.