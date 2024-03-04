«Белпочта» изменила график работы на 7 и 8 марта

Так, сообщается, что в четверг, 7 марта, городские и сельские отделения почтовой связи в Беларуси будут работать по измененному режиму. Например, в большинстве сельских почтовых отделений этот день будет предпраздничным и сокращенным. А вот отделения почты в городе в основном будут работать согласно действующему расписанию. Полный список ОПС и режим их работы на 7 марта можно найти на сайте «Белпочты».