«Белпочта» изменила график работы на 7 и 8 марта

«Белпочта» изменила режим работы почтовых отделений в преддверии праздничного дня 8 Марта, сообщили на предприятии.
Так, сообщается, что в четверг, 7 марта, городские и сельские отделения почтовой связи в Беларуси будут работать по измененному режиму. Например, в большинстве сельских почтовых отделений этот день будет предпраздничным и сокращенным. А вот отделения почты в городе в основном будут работать согласно действующему расписанию. Полный список ОПС и режим их работы на 7 марта можно найти на сайте «Белпочты».
В Международный женский день 8 Марта будут работать только отдельные отделения почтовой связи. Их перечень также опубликован на сайте.
В Минске в пятницу, 8 Марта, будут работать 12 почтовых отделений, в Минской области — 22, в Витебской и Брестской — по 7, Гродненской и Могилевской — по 10, а в Гомельской — 8.
Ранее Минтруда составило график выходных и рабочих дней в марте 2024 в Беларуси.