Ярмарку вакансий для женщин проведут в Краснодаре к 8 марта. Желающие узнают о рабочих предложениях 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ярмарку вакансий организуют в кадровых центрах «Работа России» по улицам им. Петра Метальникова, 42, и 1-я Заречной, 17, с 9:00 до 12:00. В ней поучаствуют 25 работодателей. Организации предложат почти 500 вакансий.
Отмечается, что самыми популярными стали предложения по работе педагогом, врачом, менеджером, продавцом-кассиром, поваром, кондитером, бухгалтером, юристом, товароведом и водителем.
Участницы пообщаются с работодателями, узнают об условиях работы, оплаты труда и пройдут собеседование. Карьерные консультанты помогут подать заявление на бесплатное профобучение и расскажут о создании своего дела.
Кроме того, на ярмарке вакансий проведут тренинг «Стань успешной», мастер-класс по швейному делу и заседание женского клуба «Ключ к успеху».
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