Ярмарку вакансий для женщин проведут в Краснодаре к 8 марта

Ярмарку вакансий организуют в кадровых центрах «Работа России» по улицам им. Петра Метальникова, 42, и 1-я Заречной, 17, с 9:00 до 12:00. В ней поучаствуют 25 работодателей. Организации предложат почти 500 вакансий.