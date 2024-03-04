На Кубани фиксируют массовую гибель животных и более 1100 птиц

Первый случай падежа животных произошел 27 февраля в Кореновском районе в 2 км западнее хутора Левченко. Там нашли 90 павших особей голубя вяхиря. 2 марта в Гулькевичском районе в 4 км западнее поселка Комсомольский выявили 145 погибших птиц и 12 особей зайца русака.



Третий случай зафиксировали сегодня, 4 марта, в Кореновском районе в границах Платнировского сельского поселения в 2 км западнее трассы М4 недалеко от реки Кирпили. Там обнаружили более 1 тыс. павших птиц.



По всем выявленным случаям на место происшествия вызваны сотрудники районных организаций Краснодарской краевой общественной организации охотников и рыболовов, специалисты районной ветеринарной службы и правоохранители. В территориальные отделы ОМВД по Краснодарскому краю направлены заявления о совершении преступлений.



В конце февраля в Динском районе Краснодарского края обнаружили не менее 2 тыс. мертвых голубей вяхирей. В минприроды Кубани заявили, что к гибели птиц привели нарушения правил охраны окружающей среды.



Татьяна Ручкина.